Россия присоединится к лунному проекту Китая «Чанъэ-7»

Ранее, 29 ноября, правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании МНЛС. Станция должна быть построена к 2035 году. С 2026 по 2030 год планируется осуществить две миссии по отработке посадки и доставки грузов на лунную поверхность, а также доставки на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год участники проекта собираются развернуть инфраструктуру на орбите и поверхности Луны.