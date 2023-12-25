Раскрыто происхождение органических молекул в астероиде Рюгу

Ученые установили источник органических соединений из образцов астероида Рюгу. Исследование показало, что они образовались в дальних холодных областях космоса.

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Ранее в образцах астероида, доставленных на Землю японским космическим аппаратом «Хаябуса-2», выявили полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Это сложные органические соединения кольцеобразной формы. Они широко распространены на нашей планете, где образуются при сгорании органического вещества. В космосе ПАУ встречаются в туманностях, протопланетных дисках, межзвездной среде и метеоритах.

Новое открытие показало, что ПАУ могут возникать не только в горячей, но и в холодной среде. Ученые проанализировали образцы молекул из астероида Рюгу и метеорита Мерчисон, найденного в Австралии в 1969 году. Наблюдения показали, что они сформировались в разных условиях.

«Было обнаружено, что отдельные ПАУ из Рюгу и Мерчисона имеют разные характеристики. Более мелкие, вероятно, образовались в холодном космическом пространстве, в то время как более крупные, вероятно, образовались в более теплых средах, например, вблизи звезды или внутри небесного тела», – отметили исследователи.

ПАУ содержат углерод и считаются важными строительными блоками жизни. Исследование показало, что они могут образовываться при низких температурах и, следовательно, жизнь тоже может развиваться в таких холодных условиях, сообщает Space.com.