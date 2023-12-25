NASA продемонстрировало работу космической службы доставки на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало видео о планах запуска коммерческой службы по доставке на Луну. Об этом пишет 4pda.to.

На видео с помощью компьютерной графики представлены будущие пуски ракет, которые доставят грузы к Луне.

Сейчас NASA сотрудничает с 14 частными американскими компаниями в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ожидается, что они будут конкурировать за возможность доставить научно-техническое оборудование на поверхность Луны в рамках программы «Артемида».

Коммерческие службы доставки должны будут осуществить отправку полярного лунохода VIPER компании Astrobotic в 2024 году и помочь в научных экспедициях компании Draper в лунном бассейне Шредингера в 2025 году. В космическом агентстве считают, что это поможет в создании рынка космических перевозок.