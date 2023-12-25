Создан сверхбыстрый робот-раптор

Ученые из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) создали робота по образцу двуногих хищных динозавров-рапторов. Модель способна развивать скорость до 46 км/час.

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Робот оснащен двумя гибкими «ступнями» из углеродного волокна и эпоксидной смолы. У каждой конечности также есть искусственный эквивалент ахиллова сухожилия, который действует как амортизатор и двигатель для контроля скорости. Для обеспечения равновесия служит «хвост» – шест с противовесом. Ученые отметили, что внешне он не похож на хвост велоцираптора, но действует аналогичным образом.

Эксперименты показали, что на беговой дорожке робот способен обогнать Усейна Болта. Его максимальная скорость составила 46 км/час, а у знаменитого спортсмена – 44,7 км/час. Правда, робот смог добиться такого ускорения, только когда был привязан к рельсу для поддержки и подключен к источнику питания, сообщает IFL Science.