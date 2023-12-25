Найденный туристом камень оказался крупным алмазом

Крупный алмаз нашел житель США во время прогулки в национальном парке.

© Мир 24

Джерри Эванс из штата Арканзас рассказал, что прогуливался по национальному парку «Кратер алмазов», подбирая с земли все, похожее на драгоценный камень. Одной из таких находок стал предмет, похожий на кусок стекла.

После поездки турист решил проверить свою находку и отправил ее в Геммологический институт Америки. Через некоторое время ему сообщили, что «кусок стекла» оказался алмазом весом 4,87 карата.

По словам представителей парка, найденный драгоценный камень стал крупнейшим после 2020 года, когда на бывшем руднике был обнаружен коричневый алмаз весом 9,07 карата, пишет UPI.