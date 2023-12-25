В Китае нашли 28 гробниц, датируемых II тысячелетием до н. э.

Китайские археологи нашли 28 гробниц членов семьи высокопоставленных аристократов, а также захоронения слуг и животных, датируемые периодом династии Шан (XVI-XI вв. до н. э.) в городском округе Аньян (провинция Хэнань) в центральной части Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на вице-президента Аньянского института культурных реликвий и археологии Цуй Цзунляна.