Xiaomi представила бюджетные 4К-телевизоры с частотой 120 Гц

Китайская компания Xiaomi объявила о пополнении линейки телевизоров Xiaomi TV A Pro. Если раньше в неё входила модель на 85 дюймов, то в ближайшее время состоится выход трёх новых версий: с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры уже можно предзаказать в Китае по цене от 2299 юаней (около 30 тыс. рублей).