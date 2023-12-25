Вспышка на Солнце оставила без радиосвязи регионы Южной Америки

На несколько минут без радиосвязи остались некоторые регионы Южной Америки и Карибского бассейна, передает «МИР 24».

Это уже второе извержение на Солнце такого класса за сутки. Магнитные бури на Земле после недавнего солнечного выброса начнутся вечером в понедельник и будут продолжаться до утра среды.