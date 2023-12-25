Представлен ноутбук LG Gram Pro 2024

Компания LG Electronics анонсировала новую линейку ноутбуков LG Gram Pro, в которую вошло две модели: одна – стандартная, а другая – LG Gram Pro 360 2-в-1.

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Особенности

LG Gram Pro, обладает 16-дю1мовым дисплеем с разрешением WQXGA+ (2880×1800), и максимальной частотой обновления 144 Гц. Данная серия ноутбуков работает на базе процессора Intel Core Ultra 7 и встроенным первым полупроводниковым нейронным процессором, специально разработанным для AI-AI Boost, который может выполнять автономные операции ИИ без подключения к сети.

Также стоит отметить встроенную функцию AI Gram Link, благодаря которой можно обмениваться фотографиями и другими файлами с 10 Android-устройствами и устройств на базе iOS. Также лэптоп обладает дополнительной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 (видеопамять GDDR6 4 ГБ), которая, как утверждается, способна генерировать 5 изображений в секунду с помощью программы генерации изображений AI.

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Версия с 16-дюймовым экраном и встроенной видеокартой RTX 3050 имеет толщину 12,4 мм, что примерно на 21% тоньше, чем 15,7 мм у прошлогодней модели LG Gram 2023 года. Вес лэптопа составляет всего 1199 грамм. Но в то же время ноутбук также оснащен двумя вентиляторами, а площадь тепловых трубок увеличена на 58%.

Версия LG Gram Pro 360 2-в-1 также имеет толщину 12,4 мм, а вес – 1399 грамм. Данная модель отличается сенсорным экраном и специальным стилусом, поддерживающим беспроводную зарядку. Обе модели поддерживает использование клавиатуры и мыши.

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