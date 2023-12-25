Раскрыт механизм необычной регенерации у медуз

Японские ученые раскрыли механизм необычной регенерации у медуз тихоокеанских кладонем, которые способны восстанавливать оторванные щупальца за два-три дня. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

© Sosuke Fujita / The University of Tokyo / phys.org

Биологи обнаружили, что у медуз имеются особые пролиферативные клетки, которые активно растут и делятся с образованием бластем — скоплений недифференцирванных клеток, способных восстанавливать повреждения и превращаться в утерянный придаток.

Стволоподобные пролиферативные клетки в бластеме отличаются от резидентных стволовых клеток, локализованных в щупальцах и отвечающих за создание всех клеточных линий во время гомеостаза и регенерации, то есть поддерживающих и восстанавливающих любые клетки, необходимые в течение жизни медузы. Пролиферативные клетки, специфичные для восстановления, появляются только в момент повреждения.