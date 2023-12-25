Ученые сообщили, что женские слезы блокируют агрессию у мужчин

Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле обнаружили, что слезы женщин содержат химические вещества, которые уменьшают агрессию у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Biology.

Эксперимент показал, что после нюхания женских слез агрессивное поведение у мужчин снизилось более чем на 40 процентов.

Магнитно-резонансная томография выявила две области мозга, которые становились более активными при агрессии и уменьшали свою активность при воздействии слез. Это означает, что социальная хемосигнализация влияет на человеческую агрессию, не только у грызунов, но и у людей.