IQOO представила смартфон Neo9 Pro с экраном 144 Гц

Компания IQOO анонсировала новую линейку смартфонов: Neo9 и Neo9 Pro. Оба устройства появятся в продаже 27 декабря, однако точная стоимость пока не раскрывается.

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Pro-версия гаджета получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800x1260 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц. Также производитель оснастит девайсы подэкранным дактилоскопическим сенсором.

Младшая модель будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а старшая — на MediaTek Dimensity 9300. Ко всему прочему, Pro-версия получит аккумулятор ёмкостью 5160 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт.

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