Обзор ноутбука Huawei MateBook 14s: просто для работы

Ноутбук Huawei MateBook 14s приехал в редакцию «РГ» некоторое время назад, и мы достаточно долго использовали его в качестве рабочего инструмента. 14-дюймовые ноутбуки идеально обеспечивают как повышенную мобильность, так и как довольно серьезную производительность. Линейка MateBook 14s относится к сегменту бизнес-ноутбуков и на производительности системы здесь изначально делался более существенный акцент.

© Олег Капранов/РГ

Внешний вид

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К дизайну базовых ноутбуков Huawei у меня обычно нет никаких вопросов. Очень аккуратные, сдержанные, но изящные. Вот и здесь, в корпусе нежно-зеленого цвета, все выглядит именно так. Есть еще «космический серый», он выглядит посуровее и, кажется, рассчитан на более взрослую аудиторию.

Олег Капранов/РГ

Рабочая панель и крышка корпуса выполнены из тонкого, но прочного алюминия с пескоструйной обработкой, а основание - из пластика. Корпус вписан в достаточно скромные габариты 314×230×19,0 мм, масса устройства составляет 1,43 кг. Ценно то, что зарядка небольшая по размеру, так что носить ее с собой не проблема.

На основании вентиляционная решетка, две сетки для акустики, направленные вниз, и ножки, выполненные из плотной резины.

Олег Капранов/РГ

На левом торце корпуса ноутбука размещены: порт USB 3.2 Gen2 Type-C интерфейса Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и DisplayPort, второй "простой" USB Type-C также с поддержкой зарядки и DisplayPort, видеовыход HDMI 2.0 и универсальный миниджек для наушников/микрофона. Справа выведен единственный USB 3.2 Gen1 Type-А.

Олег Капранов/РГ

Крышка ноутбука открывается примерно на 150 градусов, но при этом основание придется придерживать второй рукой, иначе оно приподнимается.

Олег Капранов/РГ

Качество сборки Huawei MateBook 14s версии 2023 года определенно не снизилось: все панели точно подогнаны друг к другу, не скрипят при нажатии и не люфтят. Тактильно все материалы довольно приятны и демонстрируют завидную стойкость к отпечаткам пальцев.

Экран

Поверхность экрана используется очень эффективно. Рамка в Huawei MateBook 14s шириной 5,0-5,5 мм по бокам, а сверху - 8 мм. В ноутбуке используется 14,2-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2520×1680 пикселей и соотношением сторон 3:2. Экран сенсорный, датчик распознает до 10 прикосновений одновременно.

Олег Капранов/РГ

Клавиатура

Нет вопрос и по клавиатуре. В MateBook 14s используется та же клавиатура мембранного типа с английской и русской раскладками, что и у модели 2022 года. Тачпад комфортный, традиционно для Huawei - очень большой, с поддержкой жестов.

Олег Капранов/РГ

В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца. Работает он быстро, нареканий нет. В качестве альтернативы сканеру отпечатков пальцев есть распознавание по лицу силами Windows, никуда не делся и парольный вход.

Производительность

Главная новация Huawei MateBook 14s это процессор Intel Core i7-13700H семейства Raptor Lake-H, пришедший на смену Core i7-12700H семейства Alder Lake-H. Это позволяет Huawei декларировать для MateBook 14s 2023 на 20% более высокую производительность, чем у предшествующей модели.

Олег Капранов/РГ

Оперативной памяти 16 ГБ. Встроенной памяти 1 ТБ. Для печатной машинки и Windows 11 этого количества памяти хватит за глаза, тут не на что жаловаться - это достаточный объем памяти, чтобы забивать его своими файлами и не думать о том, что нужно чистить компьютер.

Функции сетевого контроллера в Huawei MateBook 14s 2023 возложены на модуль Intel Wi-Fi 6E AX211D2W с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 - такой же, как у предшественника.

Батарея

Мощность комплектного адаптера питания ноутбука составляет 65 ватт. Емкость аккумулятора Huawei MateBook 14s 2023 не изменилась и составляет 60 Вт•ч (5195 мА•ч). Средний результат шести полных циклов заряда аккумулятора составил 2 часа и 14 минут.

Олег Капранов/РГ

Работать с текстом за Huawei MateBook 14s 2023 можно почти 13 часов, чего будет достаточно даже трудоголикам, не говоря про большинство обычных пользователей. Ну а видео в полноэкранном режиме можно смотреть 8 часов и 41 минуту. Дополнительные тесты автономности ноутбука с помощью пакета PCMark"10 показали, что воспроизведение видео на Huawei MateBook 14s 2023 может длиться более 11 часов.

Выводы