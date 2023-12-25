Функция проверки паролей в Google Chrome теперь будет работать в фоне

Теперь проверка слабых и скомпрометированных паролей, сохранённых в Chrome, станет более продуманной. По словам Google, функция Chrome Safety Check будет работать и проверять учётные данные пользователя в фоновом режиме.

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Кроме того, браузер уведомит, если вы установили из Chrome Web Store потенциально опасное расширение, а также проверит, актуальна ли ваша версия Chrome и включён ли Safe Browsing.

«На десктопах Safety Check отныне будет запускаться автоматически и работать в фоновом режиме. Уведомления о рисках будут выводиться в меню Chrome (где три точки)», — пишет Сабина Борсай, менеджер по продукту в Chrome Group.

Google также доработала функциональность Safety Check, чтобы опасные разрешения — например, доступ к местоположению или микрофону — отзывались автоматически у тех сайтов, которые пользователь давно не посещал.