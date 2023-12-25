Около 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году

Около 20 самолетов SJ-100 и 6 МС-21 планируется произвести в России в следующем году
В России планируется произвести в 2024 году около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Темпы загрузки производства сохраняются: в 2024 году мы должны произвести порядка двадцати SJ-100 и шесть МC-21», — сказал Мантуров.
Самолет МС-21, отметил глава ведомства, должен завершить процедуру сертификации в обновленном облике до конца 2024 года.
В ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что поставка двух импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 российским авиакомпаниям ожидается до конца 2023 года, еще 20 — в 2024 году.
В октябре «Ростех» сообщал, что испытания импортозамещенного самолета SJ-100 начнутся в конце 2023 года.