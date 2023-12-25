Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в небе над аэропортом Лос-Анджелеса во время приземления самолета американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post.

По данным издания, неизвестный шаровидный аппарат заметили в небе очевидцы, которые снимали дозаправку в воздухе истребителей F-35. Указывается, что объект попал в поле зрение камеры дважды. Издание отмечает, что инцидент произошел в начале декабря.