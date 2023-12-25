Telegram-каналы получили возможность устанавливать обои и лого профиля

Основатель Telegram Павел Дуров представил обновление мессенджера накануне Нового года, расширяя возможности для администраторов каналов и пользователями.

Теперь администраторы могут изменять визуальное оформление каналов, включая установку обоев, изменение цветовой гаммы и логотипа для обложки профиля, а также добавлять эмодзи-статусы, получая уровни благодаря голосам от подписчиков или через розыгрыши. Это обновление также дает возможность администраторам просматривать реакции на истории.

Пользователи получили функцию репоста публикаций каналов в свои истории, а в будущем смогут добавлять интерактивные опросы к репостам.