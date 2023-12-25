В Помпеях раскопали «рождественские» фигуры

Археологи при раскопках в Помпеях обнаружили статуэтки, похожие на рождественские символы. Однако известно, что жители римского города являлись язычниками.

Ученые нашли 13 терракотовых статуэток в руинах дома Леды и Лебедя. Некоторые из них представляли собой человеческие фигуры, другие – куриную голову, миндаль, грецкий орех и сосновую шишку.

Изделия высотой около 12 см стояли на полке в домашнем святилище и могли использоваться в ритуальных целях. Исследователи отметили, что композиция похожа на рождественские вертепы (воспроизведение сцены Рождества Христова). Но на самом деле они, вероятнее всего, посвящены богине Кибеле и смертном мужчине Аттисе, в которого она влюбилась.

Кибела – древняя фригийская богиня, культ которой был принесен в Рим во II веке до нашей эры. Постепенно он распространился по всей Италии. Находка показывает, что жители Помпеев также знали об этой богине и чтили ее, сообщает The Guardian.