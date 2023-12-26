В России разработали аналог Tinder для ученых на базе ИИ

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали онлайн-платформу для подбора научных руководителей и оппонентов для защиты диссертаций. Новый сервис отчасти напоминает сайты знакомств или дейтинговые приложения, подобные Tinder, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ПНИПУ.

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Как уточнили в Пермском Политехе, ученым время от времени необходимо искать коллег для совместных проектов. Однако это бывает непросто из-за закрытости научного сообщества и отсутствия специализированных инструментов для решения подобных задач.

В ПНИПУ создали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), анализирующую цифровой след российских ученых по их публикациям. Она может находить подходящих по сфере научной деятельности людей и помогать быстро с ними связываться.

Нейросеть анализирует статьи, книги и материалы конференций различных авторов. В базу данных системы уже включено более 500 вузов и научных организаций (например, подразделений РАН) Российской Федерации.

«Сравнивая цифровой след двух ученых, система рассчитывает и определяет степень их сходства, получая значение от 0 до 1. Если значение близко к 0, то деятельность ученых никак не пересекается, а если близко к 1 – они занимаются похожими исследованиями», – объяснил «Газете.Ru» магистрант факультета прикладной математики и механики ПНИПУ Евгений Кононов.

Пользователь может искать ученых по ФИО или их идентификатору в Scopus (единой базе научной литературы). Кроме того, в сервисе доступен поиск по текстовому описанию (например, фрагменту названия статьи). Также платформа находит ближайших коллег выбранного научного деятеля.