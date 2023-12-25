Три фейковых VPN-расширений для Chrome установили 1,5 млн пользователей
Три вредоносных расширения для браузера Chrome, маскирующихся под персональный VPN, проникли на 1,5 млн устройств. Задача таких аддонов — вытаскивать данные из интернет-обозревателей.
На фейковые расширения обратили внимание специалисты компании ReasonLabs, по словам которых вредоносная составляющая скрывалась в пиратских копиях популярных игр: Grand Theft Auto, Assassins Creed и The Sims 4.
Поскольку все аддоны размещались в Chrome Web Store, ReasonLabs уведомила Google о своих находках. Интернет-гигант, конечно, удалил все вредоносные VPN, однако их всё равно успели скачать в общей сложности 1,5 млн раз.
Речь идёт о расширениях netPlus (насчитывает миллион установок), netSave и netWin (по 500 тыс. установок на каждое). Судя по всему, авторы атакуют российских пользователей, так как большинство заражений обнаружилось в нашей стране.
Кроме того, в ReasonLabs выявили более тысячи торрент-файлов, доставляющих вредоносный инсталлятор на компьютеры пользователей. Злонамеренные VPN-расширения устанавливаются в автоматическом режиме без согласия владельца устройства.
Установщик проверяет наличие работающих антивирусов, после чего сбрасывает аддон netSave (для Google Chrome) или netPlus (для Microsoft Edge).
Анализ кода показал, что аддоны получают доступ к вкладкам, cookies, хранилищу, webRequest, webRequestBlocking, declarativeNetRequest и пр.
Наиболее агрессивная функциональность — использование доступа к «offscreen», который позволяет вредоносу запускать скрипты через API Offscreen и взаимодействовать с DOM веб-страницы.