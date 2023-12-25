Три фейковых VPN-расширений для Chrome установили 1,5 млн пользователей

Три вредоносных расширения для браузера Chrome, маскирующихся под персональный VPN, проникли на 1,5 млн устройств. Задача таких аддонов — вытаскивать данные из интернет-обозревателей.

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На фейковые расширения обратили внимание специалисты компании ReasonLabs, по словам которых вредоносная составляющая скрывалась в пиратских копиях популярных игр: Grand Theft Auto, Assassins Creed и The Sims 4.

Поскольку все аддоны размещались в Chrome Web Store, ReasonLabs уведомила Google о своих находках. Интернет-гигант, конечно, удалил все вредоносные VPN, однако их всё равно успели скачать в общей сложности 1,5 млн раз.

Речь идёт о расширениях netPlus (насчитывает миллион установок), netSave и netWin (по 500 тыс. установок на каждое). Судя по всему, авторы атакуют российских пользователей, так как большинство заражений обнаружилось в нашей стране.

Кроме того, в ReasonLabs выявили более тысячи торрент-файлов, доставляющих вредоносный инсталлятор на компьютеры пользователей. Злонамеренные VPN-расширения устанавливаются в автоматическом режиме без согласия владельца устройства.

Установщик проверяет наличие работающих антивирусов, после чего сбрасывает аддон netSave (для Google Chrome) или netPlus (для Microsoft Edge).

Anti-Malware.ru

Анализ кода показал, что аддоны получают доступ к вкладкам, cookies, хранилищу, webRequest, webRequestBlocking, declarativeNetRequest и пр.