Ученые нашли новый класс антибиотиков

Международная группа ученых разработала алгоритм глубокого обучения, который помог найти новый класс антибиотиков. Эти лекарства оказались эффективными против метициллинрезистентного золотистого стафилококка. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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В настоящее время остро стоит проблема лекарственной устойчивости бактерий. Она возникла из-за нерационального применения антибиотиков в медицине и в сельском хозяйстве. Резистентные бактерии устойчивы к известным антибиотикам и потому вызывают инфекции, которые с трудом поддаются лечению. Примером такой бактерии является золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину. В США эта бактерия поражает больше 80 тысяч людей ежегодно, вызывая кожные заболевания и пневмонию. В запущенных случаях она может приводить к сепсису.

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В поисках новых антибиотиков ученые обратились к глубокому обучению. С его помощью исследователям уже удавалось отобрать потенциальные лекарства против инфекции, вызываемой бактерией Acinetobacter baumannii и другими резистентными бактериями. Такие модели глубокого обучения могут определять, какие химические структуры склонны к проявлению антимикробной активности. Их проблема в том, что алгоритм представляет собой «черный ящик»: ученые не могут узнать, по какому принципу он сделал свое предсказание.

В новой работе ученые постарались разработать модель глубокого обучения, процесс предсказания которой понятен исследователям. Сначала они обучили модель на расширенных наборах данных о противомикробной активности против метициллинрезистентного стафилоккокка для 39 тысяч веществ. Затем, чтобы понять, как модель делает предсказания, ученые внедрили в нее алгоритм поиска по дереву методом Монте-Карло. Тот же алгоритм использовался создателями AlphaGo — программы для игры в го. Благодаря этому алгоритму модель не просто рассчитывала антимикробную активность каждой молекулы, но и определяла, какие составляющие ее части ответственны за эту активность.

Чтобы сузить пул потенциальных антибиотиков, ученые разработали еще три модели глубокого обучения. Их задачей было предсказать, какие вещества будут нетоксичны для трех типов клеток человека. Объединив эти модели, ученые смогли отыскать такие антибиотики, которые бы действовали только против резистентного стафилококка, будучи безопасными для человека. Используя эти модели, исследователи провели скрининг около 12 миллионов коммерчески доступных веществ. В результате они получили пять разных классов веществ.