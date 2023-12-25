Биологи нашли ежей с мягкой шерстью

Новое исследование, проведенное учеными из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, выявило пять новых видов ежей с мягкой шерстью из Юго-Восточной Азии. Работа опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

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Гимнуры (Hylomys) — это мелкие млекопитающие, принадлежащие к семейству ежей, но вместо иголок покрытые мягкой шерстью. Ранее они были представлены только двумя известными видами. В новом исследовании ученые использовали 232 образца животных и 85 образцов их тканей. Их собрали из 14 музейных коллекций в Азии, Европе и США.

Анализ ДНК выявил семь различных генетических линий у Hylomys, что позволило ученым предположить, что существуют неизвестные виды мягких ежей. Это подтвердил анализ размеров, формы черепов, зубов и характеристик меха 232 экземпляров животных.

Два новых вида, названные H. vorax и H. macarong, являются эндемиками экосистемы Лойзера — тропических лесов на Северной Суматре и Южном Вьетнаме. Музейные экземпляры хранились в ящиках в течение 84 и 62 лет соответственно, прежде чем были идентифицированы. H. macarong был назван в честь вьетнамского слова «Ma cà rồng», что переводится как «вампир», потому что самцы этого вида обладают длинными похожими на клыки резцами. Еще три подвида гимнур ученые переопределили как виды.