Исследование: древние жители Мадагаскара имели связи с Древним Египтом

Наскальные рисунки, обнаруженные на Мадагаскаре, указывают на связь острова с Древним Египтом и азиатским островом Борнео. Об этом один из авторов находки рассказал The Conversation.

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Международная группа ученых картировала пещеру с наскальными рисунками, обнаруженную на Мадагаскаре. В течение нескольких лет они изучали 72 объекта наскального искусства, нарисованные черным красителем. Изображения включали 16 животных, шесть людей, две гибридные формы человека и животного, два геометрических рисунка, 16 М-образных символов и множество других орнаментов и нечетких форм.

На связи с Египтом указывают восемь рисунков. Они включают изображение бога Гора с головой сокола, бога Тота с головой ибиса и богини Маат с пером на голов. Две нарисованные фигуры напоминали Анубиса — древнеегипетского бога с собачьей головой.

Анализ похожих на букву «М» символов и других надписей на стенах показал, что они могут соответствовать букве древнего амхарского алфавита, произносимой как «ха». Это означает, что Мадагаскар мог иметь связи с эфиопским и афро-арабским миром. Этот же символ встречается в наскальном искусстве Борнео возрастом две тысячи лет, что также указывает на связь Мадагаскара с Борнео.

Кроме того, на рисунках могут быть изображены вымершие столетия назад животные Мадагаскара: гигантский лемур, птицы-слоны (рух) и гигантская черепаха.

Ученые предполагают, что обнаруженным рисункам около двух тысяч лет, то есть они ровесники Клеопатры или даже старше. Однако пока что историки могут лишь строить гипотезы, учитывая недостаток данных.