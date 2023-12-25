В России появился еще один аналог Tinder

В России появился ещё один аналог Tinder — приложение для знакомств Flero. С помощью искусственного интеллекта оно определяет совместимость и подбирает партнеров по астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Flero.

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Приложение позиционируется как сервис, в котором помимо романтических отношений можно искать бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена. Его можно скачать из AppStore и GooglePlay бесплатно, но внутри есть платные подписки и встроенные покупки.

Сервис был запущен в ноябре, ежемесячно в приложении регистрируется около 20 тыс. человек, рассказал представитель сервиса. Проект создавался и разрабатывался на собственные средства, но в следующем году он планирует привлечь инвестиции для масштабирования и выхода на международный рынок.

Совладелица Vinci Agency Мария Лапук отмечает, что рынок дейтинг-приложений в России составляет порядка 10 млрд руб. Место для нового игрока на рынке найдётся, тем более что после ухода Tinder и Badoo все ищут альтернативу, уверены участники рынка. Сейчас лидером является приложение Mamba, у которого порядка 60 млн пользователей.