Первый звездопад 2024 года произойдет в ночь на 3 января

В ночь на 3 января ожидается первый звездопад 2024 года, известный как Квадрантиды. Астрономы прогнозируют, что в течение часа можно будет увидеть до 120 метеоров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Звездопад можно наблюдать с 28 декабря по 12 января. Место вылета метеоров находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Астрономы уточнили, что по прогнозам Международной метеорной организации, в ночь пика активности можно будет увидеть до 120 метеоров в час, что составляет примерно 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Наиболее подходящим временем для наблюдения звездопада считается вторая половина ночи, когда радиант потока находится наиболее высоко над северо-восточным горизонтом. В ноябре астрономы раскрыли секрет астероида, приносящего метеорный поток Геминиды.