Ученые выявили местонахождение царства Пунт

Местонахождение царства Пунт выявили ученые
Ученые нашли свидетельства, которые указывают точное местонахождение царства Пунт. Данная земля считается краем изобилия и блаженства. Бабуины помогли найти это место, сообщает РИА «Новости».
Подсказку исследователи обнаружили в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение», в которой было написано про «диковинных животных», в том числе обезьян. Проанализировав данные из других документов, ученые выяснили, что речь идет о бабуинах. Известно, что их ареал обитания – Средняя и Восточная Африка. Ученые изучили ДНК забальзамированных в XVI-X веках до нашей эры обезьян и выяснили, что они родом из современных Сомали, Эритреи, Эфиопии и Джибути, ранее эти территории называли Африканским Рогом.
Ранее археологи из Еврейского университета заявили, что нашли царство библейского царя Давида. Это руины пяти некогда укрепленных городов вокруг Иерусалима.