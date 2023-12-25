Ученые выявили местонахождение царства Пунт

Подсказку исследователи обнаружили в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение», в которой было написано про «диковинных животных», в том числе обезьян. Проанализировав данные из других документов, ученые выяснили, что речь идет о бабуинах. Известно, что их ареал обитания – Средняя и Восточная Африка. Ученые изучили ДНК забальзамированных в XVI-X веках до нашей эры обезьян и выяснили, что они родом из современных Сомали, Эритреи, Эфиопии и Джибути, ранее эти территории называли Африканским Рогом.