Лучшие конфигурации бюджетного, среднего и дорогого компьютеров по итогам 2023 г.

Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» рассказал, какие комплектующие стоит брать сегодня для компьютера в зависимости от вашего бюджета.

Если вам хочется максимально сэкономить и взять процессор Ryzen 5 5500, то к нему придётся брать или RTX 3060 12 ГБ, или что-то подороже типа RX 7700 XT/RTX 4070.

В случае, если вы хотите попробовать DLSS Ultra за недорого, то берите к RTX 4060 процессор Ryzen 5 5600. Вы получите на 10% выше производительность, чуть более высокую частоту, вдвое больше кэша третьего уровня, шину PCIe 4.0. С этим процессором вы сможете запускать любые игры в Full HD на высоких и ультра-настройках графики.

Что касается Intel, то вы можете взять Intel 12 400F, 13 400F или 14 400F, а также матплату на B660 или B760. Но разумным выбором будет всё же 12 400F. В пару к нему можно поставить RTX 4060 или RX 7600 либо более дорогие RX 7700, RTX 4070.

Мой Компьютер

Из более серьёзных решений, на которых вы сможете играть в 2К, главным кандидатом будет Ryzen 5 7500F. Этот процессор довольно холодный, и вы можете его даже поставить на самую дешёвую материнскую плату А620. В результате даже в требовательных играх в 1080p вы получите больше 100 к/с. Из видеокарт лучше присмотритесь к RX 7800 и 7900 XT. Они показывают себя на уровне RTX 4070.

Среди процессоров Intel лучше брать для игр в 2К и 4К i5 13600K.

Из топовых процессоров у AMD — Ryzen 7 7800X3D. Однако заплатить вам придётся не менее 30 тысяч рублей. При этом он оказывается даже быстрее в играх, чем i9 14900K. В результате вы получите и топовую графику, и отличную частоту кадров. Здесь уже всё будет зависеть от модели видеокарты.