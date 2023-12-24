Российские ученые обнаружили искусный лёд в пещере

Учёные обнаружили проявления эффекта Фибоначчи в ледяной Кунгурской пещере.

© ferra.ru

В последнюю морозную неделю Кунгурской пещеры появились красивые ледяные кристаллы, и учёные заметили в их форме интересное математическое явление — эффект «золотого сечения». Это связано с числами Фибоначчи, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих, и отношение двух соседних чисел стремится к числу 1,618, известному как «золотое сечение». Именно такое соотношение можно увидеть в росте ледяных кристаллов в Кунгурской пещере.

Для того, чтобы такие красивые формы образовались, нужны определённые условия в микроклимате, такие как температура, влажность и скорость воздушного потока. Подходящие параметры позволяют кристаллам быстро расти и развиваться, образуя удивительные структуры, похожие на раскрывающиеся цветы. Этот уникальный эффект можно увидеть в гроте «Полярный», где отведена специальная тропа для туристов.