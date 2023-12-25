В России ускоряется рынок восстановленных смартфонов

Пока мировой рынок смартфонов стагнирует 24 месяца подряд, рынок восстановленных (refurbished) устройств растет на 10-11% в год. В России рынок восстановленных смартфонов развивается еще быстрее. Так, в рознице "Мегафона" в 2023 году продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном, а в розничной сети МТС за аналогичный период продажи подержанных и уцененных смартфонов увеличились в два раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах.

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Сегодня существует несколько сценариев восстановления б/у смартфонов: силами производителя, силами продавца, совместными усилиями производителя и продавца. Также восстановлением б/у смартфонов занимаются многочисленные частные мастерские. После ухода из России Apple, лидера глобального рынка refurbished smartphones (более 50%), и ряда других производителей этот вид бизнеса в РФ делят крупный ретейл и частники.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, крупным игрокам, таким как операторы, этот бизнес интересен, так как он примыкает к продажам новых смартфонов. Речь в данном случае идет о практике трейд-ин, когда в обмен на б/у аппарат пользователь получает скидку при покупке нового. Так как поддержки производителей в части трейд-ин для российских продавцов больше нет, а сам бизнес довольно сложный, ретейлеры сотрудничают с крупными ремонтными компаниями, которые берут на себя тестирование и оценку сданных в трейд-ин смартфонов, используя собственные методики и инструменты, и подготавливают устройства к повторной продаже.

Как сообщили "РГ" в "Мегафоне", восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора, а перед тем, как попасть на прилавок, все выкупленные смартфоны проходят предпродажный сервис - диагностику и тестирование по 55 параметрам. При необходимости проводится замена компонентов, и на все устройства дается гарантия. Однако помимо крупных игроков продажей восстановленных смартфонов занимаются тысячи частников. И вот здесь есть свои подводные камни. По мнению эксперта в области мобильной техники и главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, качество восстановленных смартфонов варьируется от непредсказуемого у продавцов-частников с доставкой из Китая до среднего, хорошего (смартфоны, восстановленные контрактными сервис-центрами российских федеральных ретейлеров) и отличного (знаменитые refurbished iPhone в состоянии, "как новый").

Во всех случаях приобретения refurbished смартфона кроме покупки официально восстановленного производителем его желательно проверять как обычный б/у смартфон. Иногда у таких экземпляров обнаруживаются скрытые дефекты. Это может быть не подключенный микрофон, малозаметная, но глубокая царапина на стекле тыльной камеры, при наличии которой ночные фото будут получаться с длинными шлейфами от источников света. Также в смартфонах с 3,5 мм аудиоразъемом он иногда оказывается нерабочим. Случается, что поврежденная IPS-матрица экрана меняется в мастерской на неоригинальную с меньшей яркостью. При этом эксперт отмечает, что восстановленные сетевой розницей РФ смартфоны чаще всего продаются без серьезных дефектов.

Рассказывая о самых распространенных недостатках восстановленных смартфонов, Харитонов отмечает аккумуляторы:

"Их нередко меняют на новые, но неоригинальные, которые несколько месяцев неотличимы от оригинальных, а затем начинают резко терять емкость с каждой новой подзарядкой либо оставляют старые оригинальные, с которыми смартфон сильнее нагревается в работе, а при низком уровне заряда начинает "тормозить" и в холодное время года может отключиться при 20% или 15% якобы остаточного заряда".

Существует еще неочевидная маркетинговая проблема. По мере обновления прошивок Android и фирменных оболочек производители либо случайно из-за меньшего внимания к старым моделям и старому "железу", либо специально, для стимулирования продаж новых смартфонов, снижают производительность снятых с конвейера моделей. Таким образом через 3 года обновлений ПО один и тот же флагманский смартфон на новой прошивке замедляется до уровня смартфонов среднего класса, а смартфоны среднего класса начинают работать на уровне бюджетных смартфонов.