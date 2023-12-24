Названы пять самых ожидаемых в 2024 году гаджетов Apple

Следующий год обещает стать для Apple знаковым, поскольку компания впервые с 2015 года запустит новую линейку продуктов. Вместе с тем компания представит еще несколько ожидаемых устройств. О них коротко рассказала редакция издания MacRumors.

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В первую очередь в MacRumors отметили AirPods. В 2024 году Apple должна представить две версии AirPods 4: дорогую и дешевую. Обе получат обновленный дизайн, но только дорогая модель будет оборудована системой активного шумоподавления.

В следующем году IT-гигант представит много новых iPad, но в MacRumors больше всего ждут версию Pro с первым в истории планшетом Apple OLED-экраном. OLED-экраны не только улучшат изображение, но и позволят сделать iPad тоньше. Поэтому журналисты ждут обновление дизайна устройств.

У Apple Watch в 2024 году случится юбилей. В честь этого, скорее всего, Apple представит Apple Watch X, которые получат новый дизайн и новое крепление для ремешков. Главной фишкой устройства станет возможность измерения кровяного давления в организме человека.

Серия iPhone 16 тоже является горячо ожидаемой новинкой. Хотя устройство вряд ли получит разительные улучшения, журналисты надеются увидеть переработанный блок камер, увеличенные экраны в версиях Pro, а также новые процессоры.