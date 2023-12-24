Редчайшие радужные облака образовались над Арктикой

Чрезвычайно редкие радужные облака наблюдали в небе Арктики три дня подряд. Об этом сообщает Live Science.

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Полярные стратосферные радужные облака были замечены в небе над некоторыми районами Норвегии, Швеции, Финляндии и Аляски и даже на юге, вплоть до Шотландии. По данным Spaceweather.com, они начали появляться 18 декабря и продолжали наблюдаться до 20 декабря. 21 декабря были замечены мелкие и менее отчетливые облака.

Существует два типа радужных облаков: одни состоят из смеси кристаллов льда и азотной кислоты, другие из чистых кристаллов льда. Появление первых связывают с образованием озоновых дыр. Облака второго типа имеют более яркие цвета и те, что наблюдали в декабре, относятся к нему.