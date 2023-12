Назван самый популярный смайлик в Tinder

Самым популярным смайликом в Tinder в 2023 году стал Always On. Он представляет собой двустороннюю стрелку со словом On под ней. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на отчет дэйтингового сервиса 2023 Year In Swipe, в котором отражены самые заметные тенденции в сфере знакомств во всем мире.