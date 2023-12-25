Назван самый популярный смайлик в Tinder

Самым популярным смайликом в Tinder в 2023 году стал Always On. Он представляет собой двустороннюю стрелку со словом On под ней. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на отчет дэйтингового сервиса 2023 Year In Swipe, в котором отражены самые заметные тенденции в сфере знакомств во всем мире.

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По данным Tinder, трендовым смайликом пользуются в основном одинокие люди, которые хотят дать понять потенциальным партнерам, что они готовы попробовать что-то новое. В компании отметили, что смайлик Always On зачастую указывает на открытость и оптимизм человека.

В отчете дейтингового сервиса также указано, что 2023 год отметился «всеобъемлющими темами позитива», которые выражались в стремлении людей совершенствоваться через новые знакомства. В частности, люди стали чаще искать в Tinder именно возможности для свиданий, а не половых отношений и заключения брака.