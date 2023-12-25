Золотая середина: самые популярные смартфоны среднего класса в 2023 году

Смартфоны в средней ценовой категории (15-35 тыс. рублей) - самый интересный и динамично развивающийся сегмент мобильного рынка. Пока разработчики флагманских смартфонов с большим трудом и за неадекватные деньги добавляют в топовые модели микроскопические улучшения, средний сегмент быстро прогрессирует за счет того, что в него приходят технологии материалы и дизайн из премиум-сегмента. Сегодня хороший смартфон средней ценовой категории способен удовлетворить запросы 90% пользователей.

© Александр Щербак/ТАСС

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Какие же смартфоны стоимостью 15-35 тыс. рублей пользовались наибольшей популярностью в России в 2023 году? Представители мобильных операторов и торговых организаций рассказали "РГ" о самых покупаемых моделях в этом году.

По данным "Яндекс Маркета" самой продаваемой моделью на этом маркетплейсе стал realme 10. Среди лидеров также Redmi Note 12 4G, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi POCO X5 Pro 5G и Samsung Galaxy A54 5G.

В розничной сети мобильного оператора МТС самыми популярными были Infinix NOTE 30i, Honor X8a, Xiaomi Redmi Note 12 4G, Samsung A14.

В лидерах продаж в среднем сегменте розницы Tele2 такие аппараты как Infinix NOTE 30, Infinix NOTE 30i, Xiaomi Redmi Note 12 4G и Xiaomi Redmi Note 11.

Топ-5 федеральной розницы "Мегафон" выглядит так: Honor X8, Honor X8A, Honor X9a, Infinix Note 30 Pro, Xiaomi Redmi Note Pro 10

Лидером продаж в "Билайне" стал Infinix HOT 30. В компании отметили развитие среднеценового сегмента устройств и выделили бренд Infinix, который попал в топы сразу в 2 ценовых категориях (средней и бюджетной).

На основе предоставленных розницей данных, "РГ" составила чарт, состоящий из смартфонов, попавших в лидеры продаж сразу в нескольких торговых сетях, и попросила его прокомментировать экспертов в области мобильной электроники: главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова и аналитика ИА TelecomDaily Илью Шатилина.

Чаще всех (3 раза) в топы продаж российской розницы попал Xiaomi Redmi Note 12 4G.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

Сеть GSM/HSPA/LTE;Размеры 165,7 x 76 x 7,9 мм;Вес 183,5 г;Корпус - пластиковая рамка, пластиковая задняя панель;Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания);IP53, защита от пыли и брызг;ЭкранAMOLED, 120 Гц, яркость 450 нит (стандарт), ;1200 нит (пиковая), диагональ 6,67 дюйма, 107,4 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~85,3%)Разрешение 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~395 пикселей на дюйм);Стекло Corning Gorilla Glass 3;Android 13, MIUI 14;Чипсет Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 нм), восьмиядерный процессор (4 ядра Cortex-A73 по 2,8 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 по 1,9 ГГц);графический процессорAndreno 610;Разъем для карты microSDXC (отдельный слот);Память 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ, тип UFS 2.2;Камеры - широкоугольная 50 МП, f/1,8, 1/2,76", 0,64 мкм, PDAF, сверхширокоугольная 8 МП, f/2,2, 120˚, макро 1/4", 1,12 мкм;2 МП, f/2,4. Светодиодная вспышка, HDR, панорама, видео1080p при 30 кадрах в секунду;Селфи-камера 13 МП, f/2,5, (широкоугольный), 1/3,0 дюйма, HDR, видео1080p при 30 кадрах в секунду;разъем 3,5 мм;Связь WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный;Bluetooth 5.0$Позиционирование GPS, ГЛОНАСС, Galileo$NFC$Инфракрасный порт$USBUSB Тип-C 2.0$Сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, близость, компас$Аккумулятор Li-Po 5000 мАч;Зарядка33 Вт.

Евгений Харитонов: Смартфон для тех, кто не очень любит фотографировать и один из примеров "ловкости рук" маркетологов, которые в марте 2023 года начали продавать за 18 тыс. рублей этот быстрый и долго работающий от аккумулятора смартфон с качественным OLED-дисплеем, но при этом с камерой от смартфонов за 10 тысяч рублей. Достаточно сказать, что даже на более старом Redmi Note 10 камера была качественнее.

В итоге, после первых недель продаж, когда за счет обзоров и отзывов покупателей выяснилось, что "камера не очень", а спрос начал падать, Xiaomi снизила отпускную цену смартфона. В продаже начали появляться экземпляры стоимостью от 12 до 16 тысяч рублей и рынок это уже устроило, потому что по такой цене вплоть до лета 2023 года смартфоны-конкуренты с более качественной камерой либо разряжались быстрее, либо предлагали более дешевый дисплей IPS вместо OLED.

Redmi Note 12 4G - это как удобная в совместном быту "вторая половинка". Если вы уже привыкли и "притерлись" к недостаткам, с ней/ним можно жить. Но если вы ещё в процессе выбора, лучше поищите альтернативы, потому что они были лучше и на момент выхода Redmi Note 12 4G, и уж тем более, в декабре 2023 года.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Фото: Xiaomi

Технические характеристики:

СетьGSM/HSPA/LTE;Размеры 164 x 76,5 x 8,1 м;Масса193 г ;Корпус - стекло Gorilla Glass 5, пластиковая рамка;Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) IP53, защита от пыли и брызг;Экран - AMOLED, 120 Гц, HDR10, яркость 450 нит (стандартная), 1200 нит (пиковая), размер6,67 дюйма, 107,4 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~85,6%), разрешение1080 x 2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~395 пикселей на дюйм);Android 11 с возможностью обновления до Android 13, MIUI 14;Чипсет Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 нм), восьмиядерный процессор (2 процессора Kryo 470 Gold по 2,3 ГГц и 6 процессоров Kryo 470 Silver по 1,8 ГГц);Графический процессор Andreno 618;Разъем для картыmicroSDXC (отдельный слот);Память64 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ UFS 2.2;Камеры 108 МП, f/1,9, 26 мм (широкоугольная), 1/1,52", 0,7 мкм, PDAF;8 МП, f/2,2, 118˚ (сверхширокоугольная), 1/4,0", 1,12 мкм;5 МП, f/2,4, (макросъемка), AF 2 МП, f/2,4, (датчик глубины), светодиодная вспышка, HDR, панорама, видео4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду;Селфи-камера 16 МП, f/2,5, (широкоугольная), 1/3,06 дюйма, 1,0 мкм, панорама, видео1080p при 30 кадрах в секунду, 720p при 120 кадрах в секунду;Разъем 3,5 мм;СвязьWLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct;Bluetooth5.1;ПозиционированиеGPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS;NFC;Инфракрасный порт;FM-радио;USBUSB Тип-C 2.0;Датчики - сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, компас;Аккумулятор Li-Po 5020 мАч;Зарядка 33 Вт, 59 % за 30 минут.

Евгений Харитонов: Redmi Note 10 Pro вышел три (!) года назад, в марте 2021 года. Смартфон проектировался заранее, но попал в продажу в пик дефицита полупроводников из-за коронавирусной пандемии. После старта продаж Note 10 Pro пользовался бешеным спросом в Китае и Индии, а производить его из-за остановки, а потом и очередей производства на фабриках не удавалось. Заводы начали работать в полную мощность лишь в конце 2021 года и Xiaomi наштамповали своих Redmi Note 10 Pro с огромным запасом, но… спрос уже остыл. Отчасти из-за более поздних новинок у конкурентов, отчасти из-за окончания изоляции населения. Люди вышли на улицу и стали полагаться не на Wi-Fi, а на сотовые сети. А эти сети в Китае и Индии (основные рынки сбыта Xiaomi) - 5G, в то время как Redmi Note 10 Pro поддерживает лишь 2G/3G/4G.

Xiaomi быстро заполнила нишу в модельном ряде смартфонами Redmi Note 11 Pro 5G, а лавина "морально устаревших" Redmi Note 10 Pro хлынула в РФ в 2022 году и до сих пор не исчерпалась.

При этом смартфон абсолютно заслуженно пользуется спросом - на момент выхода в 2021 года он "опередил время" и стал первым смартфоном среднего класса с 108 Мп камерой, а также одним из первых с быстрой зарядкой 33 Вт. Изначально эта модель продавалась в официальной рознице по цене в 29 тыс. рублей за 128 ГБ-вариант. Но параллельный импорт и переизбыток предложения "уронили" цену до 17-20 тысяч рублей за 256 ГБ и 13-15 тысяч рублей за 128 ГБ-модификацию. Смартфон быстро обрел "вторую молодость", потому что при такой цене оказался не хуже смартфонов-конкурентов 2023 модельного года - таким же по производительности (Snapdragon 732G в Note 10 Pro - аналог современного MediaTek Helio G99 из смартфонов ценового сегмента до 20 тысяч рублей), но с более качественной камерой.

Но, на рубеже 2023-2024 годов Redmi Note 10 Pro все же утратил былую привлекательность - в продаже осталось мало экземпляров, цены на них заградительно высокие. Сегодня за него просят 25-30 тысяч, почти как за "культовый раритет", но на дворе не 2021 год и в таком бюджете можно купить смартфоны уровнем выше. А неформальным преемником этой культовой модели стал Xiaomi Redmi Note 12S с теми же 108 Мп в основной камере, 33 Вт зарядки и по-прежнему привлекательной ценой в 15-18 тысяч рублей.

Honor X8a

Honor X8a Фото: Honor

Технические характеристики:

Сеть GSM/HSPA/LTE;Размер 162.9 x 74.5 x 7.5 мм;Вес179 г;Корпус стекло, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель;Двойная сим-карта (Nano-SIM, dual stand-by);Дисплей IPS, 90 Гц, размер 6,7 дюйма, 108,7 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~89,6%), разрешение1080 x 2388 пикселей (плотность ~391 пикселей на дюйм)Операционная системы Android 12, Magic OS 6.1;Чипсет Mediatek MT6769H Helio G88 (12 нм, восьмиядерный процессор (2 ядра Cortex-A75 по 2,0 ГГц и 6 процессоров Cortex-A55 по 1,8 ГГц), графический процессор Mali-G52 MC2;Память128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ;Основная камера - тройная 100 МП, f/1,9, (широкоугольный), AF, 5 МП, f/2,2, (сверхширокий), 2 МП, f/2,4, (макро), светодиодная вспышка, панорама, HDR, видео 1080p при 30 кадрах в секунда;Селфи-камера 16 МП, f/2,5, видео 1080p при 30 кадрах в секунду;Связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct;Bluetooth5.1, A2DP, LE;Геопозиционирования GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS;NFC;USBUSB Тип-C 2.0, OTG;Сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, компас;Аккумулятор Li-Po 4500 мАч;Зарядка 22,5 Вт.

Евгений Харитонов: Во-первых, Honor X8a похож на iPhone и на фоне всех остальных смартфонов из Китая выглядит сурово и премиально. Во-вторых, много мегапикселей в камере - 100 Мп внушают уважение, по крайней мере "на бумаге". И, хотя обзорщики всегда твердят, что от количества мегапикселей качество фото не зависит, по иронии этот стомегапиксельный Honor фотографирует лучше, чем смартфоны с 64 Мп, но чуть хуже, чем смартфоны с 108 Мп (среди моделей до 20 тысяч рублей). В остальном - немного дороговатый смартфон со своими особенностями в характеристиках. Разработчики будто боялись перестараться и сделать слишком хорошую модель. Если аккумулятор, то 4500 мАч вместо стандартных 5000 мАч. Если дисплей - то IPS вместо более уместного за 14-18 тысяч AMOLED. Если оперативная память, то 6 ГБ вместо 8 ГБ. И даже процессор - Helio G88 вместо G96/G99. Понятно, для чего это делалось: Honor X8a ощутимо тоньше и легче любых других смартфонов с дисплеем такой размерности. И это приятно в использовании. Но взамен придется мириться с тем, что и разряжается он немного быстрее конкурентов, и стоит дороже равных по мощности процессора смартфонов. Но покупателям Honor X8a нравится, а значит компактность и неплохая камера, компенсируют недостатки.

Infinix Note 30i

Infinix Note 30i Фото: Infinix

Технические характеристики:

Сеть GSM/HSPA/LTE;Размеры164,5 x 76,7 x 8,2 мм;Масса198 г;Стеклянная передняя часть, пластиковая рамка, стеклянная задняя часть или задняя часть из эко-кожи;Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания);IP53, защита от пыли и брызг;Экран AMOLED, размер 6,66 дюйма, 107,1 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 84,9%);Разрешение1080 x 2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~395 пикселей на дюйм);Android 13, XOS 13;Чипсет Mediatek MT6769 Helio G85 (12 нм), восьмиядерный процессор (2 ядра Cortex-A75 по 2,0 ГГц и 6 процессоров Cortex-A55 по 1,8 ГГц)? графический процессор Mali-G52 MC2;Разъем для карты;Память256 ГБ 8 ГБ ОЗУ;Основная камера 64 МП, f/1,7, (широкий), 1/2", PDAF, QVGA, cветодиодная вспышка, HDR, панорама, видео1440p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду;Селфи-камера 16 МП, f/2,0, двойная светодиодная вспышка, видео1080p при 30 кадрах в секунду;Разъем 3,5 мм;СвязьWLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный;Геопозиционирование GPS;NFC;FM-радио;USBUSB Тип-C 2.0;Датчики - сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, датчик приближения, компас;Аккумулятор5000 мАч;Зарядка 33 Вт, PD3.0, 95 % за 60 минут.

Евгений Харитонов: Готовили ли вы когда-нибудь салат оливье с мраморной говядиной? Одного ингредиента достаточно, чтобы вкус стал… благороднее. Infinix Note 30i - это именно оливье с более вкусным и дорогим мясом. И, что ещё забавнее - по цене обычного оливье. В Infinix взяли недорогую "салатную смесь" из процессора MediaTek Helio G85 и даже на майонезе сэкономили - сканер отпечатков в боковой клавише, а не дисплее. Зато и приправы на уровне - хорошая 64 Мп камера, OLED-дисплей и достаточно быстрая (33 Вт) зарядка. Ну а в роли дорогостоящей говядины здесь - 8/256 ГБ памяти!

Впечатляет даже не сам объем памяти, а комбинация "OLED-дисплей + нормальная по качеству камера + 256 ГБ". Соблюсти сразу все три параметра в этом бюджете конкуренты не смогли ни в июне 2023 года, когда Note 30i вышел, ни даже в декабре 2023 года. А всё потому, что Infinix продаёт оливье с мраморной говядиной по цене обычного оливье - цена на Note 30i 8/256 ГБ колеблется в районе демпинговых 10.5 - 12 тысяч рублей в российских маркетплейсах.

Как и в случае с Redmi Note 12 4G, называть Infinix Note 30i идеально сбалансированным нельзя - если Xiaomi экономила на камере, то Infinix - на мощности процессора и если заполнить 256 ГБ не видеозаписями и музыкой, а приложениями - смартфону немного "поплохеет". Да и хорошего качества видеосъёмки процессор Helio G85 обеспечить не может, в отличие от более дорогого Helio G99 и аналогов. Игры будут работать на минимальном качестве графики, и даже в таком случае изредка притормаживать. Фотографии ночью будут терпимыми по качеству только в ночном режиме, при этом желательно задерживать дыхание - иначе из-за слабого процессора снимок будет смазанным. Зато это красивый смартфон с "тоннами" памяти, классным экраном, хорошей фотосъемкой при нормальном свете и по самой низкой цене за такой набор характеристик.

Infinix Note 30

Infinix Note 30

Технические характеристики:

Сеть GSM / HSPA / LTE;Размеры168.6 x 76.6 x 8.6 мм;Вес 219 г;Стеклянная передняя панель, пластиковая рамка, задняя панель из стекла или кожи;Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания);Экран IPS LCD, 120 Гц, яркость 580 нит (пиковая), размер 6,78 дюйма, 109,2 см2 (соотношение экрана к корпусу ~84,5%), разрешение 1080 x 2460 пикселей (плотность ~396 пикселей на дюйм);Android 13, XOS 13;Чипсет G99 (6 нм);Процессор Mediatek Helio G99 (6нм) Восьмиядерный процессор (2 ядра Cortex-A76 по 2,2 ГГц и 6 процессоров Cortex-A55 по 2,0 ГГц), графический процессорMali-G57 MC2;Разъем для карты microSDXC (отдельный слот);Память128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ;Основная камера:тройная64 МП, f/1,7, (широкий), 1/2", 0,7 мкм, PDAF 2 МП, f/2,4, (глубина) QVGA, светодиодная вспышка, HDR, панорама, видео1440p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду;Селфи-камера 16 МП, f/2,0, (широкоугольный, светодиодная вспышка, HDR, видео1080p при 30 кадрах в секунду;СвязьWLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct;Bluetooth;Геопозиционирование GPS;NFC;FM-радио;USB Тип-C 2.0;Сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, близость, компас;Аккумулятор5000 мАч;Зарядка45 Вт.

Евгений Харитонов: А что, если в Infinix Note 30i при его сильных сторонах установить не маломощный, а хороший (по меркам бюджетных смартфонов) процессор? Infinix, недолго думая, так и поступила, сменив Helio G88 на Helio G99 (+25% производительности). И даже добились того, чтобы смартфон можно было купить за почти те же 12-13 тысяч рублей.

Взамен правда "покромсали" другие характеристики: вместо более яркого и цветастого OLED-дисплея здесь более дешевый IPS, а ещё, если Note 30i за 12 тысяч - это смартфон с 256 ГБ памяти, то "просто Note 30" - получил 128 ГБ. Версия с 256 ГБ памяти тоже существует в природе, но пляшет в цене от 14 до 17 тысяч рублей, а это уже территория Xiaomi и Realme, в которых и дисплеи не удешевляли, и чуть более качественные 108 Мп камеры против 64 Мп у Infinix.

Но 128 ГБ-версия Infinix Note 30 стоит каждой потраченной на неё копейки: фотографирует и снимает видео нормально, работает быстро и долго. А ещё это самый быстрый по скорости зарядки смартфон до 15 тысяч рублей - 45 Вт позволяют заполнить 5000 мАч с 0% до 100% за 45 минут. Конкурентам это в лучшем случае удаётся за полтора часа. Да, это очередной "смартфон-загадка", где нужно угадать, на чем производитель сэкономил, чтобы уместиться в целевой бюджет. Таких смартфонов в топе продаж 2023 года сразу три: Xiaomi в Redmi Note 12 4G (сэкономили на камере), Infinix в Note 30i (сэкономили на процессоре), а вот в Note 30 удешевили дисплей, чтобы установить более мощный процессор и более быструю зарядку среди равных по цене смартфонов. И пока это наименьшее из зол, так как разница между современным 120 Гц IPS-дисплеем и AMOLED любого подвида не критична.