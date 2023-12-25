Oukitel анонсировала бронированный смартфон с мощной батареей

Компания Oukitel анонсировала бронированный смартфон WP33 Pro. Производитель оценил его в $240 (~ 22,1 тыс. рублей).

© Oukitel

Устройство имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением 2408 х 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Дисплей Outkitel WP33 Pro защищает закалённое стекло Gorilla Glass. Смартфон работает на процессоре SoC MediaTek Dimensity 6100+.

Гаджет оснащён огромным аккумулятором на 22000 мА/ч — он поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт. Ко всему прочему, девайс защищён согласно степеням IP68 и IP69K. Также он отвечает нормам американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Размеры устройства получились крайне внушительными: его толщина составила 27,2 мм, а масса – 577,5 грамма. Другая особенность гаджета заключается в громких динамиках на 136 дБ.