Корабль "Союз МС-26" прибыл на космодром Байконур

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-26" был доставлен на космодром Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Пилотируемый корабль "Союз МС-26" доставлен на космодром Байконур для подготовки к запуску на Международную космическую станцию в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты госкорпорации в ближайшее время осмотрят корабль и проверят механизм раскрытия панелей солнечных батарей. После этого корабль будет переведен в режим хранения.