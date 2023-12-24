Ученые нашли легендарное царство Пунт
Ученые выяснили, где находилось легендарное царство Пунт, о котором повествуют папирусы древнего Египта. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что папирус, где рассказывалось о земле Пунт - крае изобилия и блаженства, которым управляет волшебный змей, - обнаружил в 1880-1881 годах сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев.
Также о царстве Пунт, или родине богов, повествуют ритуальные тексты и надписи на обелисках и стелах. Известно, что многие египетские правители отправляли в эту землю масштабные экспедиции, но со временем связи прервались и земля богов превратилась в легенду.
А недавно ученые установили, что речь идет, скорее всего, об Африканском Роге - территории современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи. По легенде, путешественники привозили из царства Пунт обезьян. Изучив ДНК мумий приматов, генетики выяснили их происхождение.
На этих землях в начале нашей эры процветало Аксумское царство, возникшее на обломках более ранней культуры, которая, как считают специалисты, и относилась к царству Пунт.