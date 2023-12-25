Малашко заявил о разрушении объектов инфраструктуры в части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области есть разрушения на объектах инфраструктуры. Об этом глава назначенной Киевом местной власти Юрий Малашко написал в своем Telegram-канале. "Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры", - заявил Малашко утром 25 декабря. До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. От взрывов вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов области, который, как утверждается, был оперативно ликвидирован. 24 декабря Юрий Малашко также сообщал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты. По его словам, никто не пострадал. 23 декабря сообщалось о не менее трех взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что, по предварительным данным, в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.