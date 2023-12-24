"Хаббл" заснял «запретный» свет: галактика бросила вызов законам физики

Космический телескоп «Хаббл» передал на Землю завораживающее изображение загадочной галактики MCG-01 24 014, расположенной на расстоянии 275 миллионов световых лет от нас. Эта небесная красавица может похвастаться сияющей спиральной структурой и невероятно динамичным ядром, классифицируемым как активное галактическое ядро (AGN), за что ей присвоен статус Сейфертовской галактики 2 типа.

© Ferra

Сейфертовские галактики, подобно квазарам, являются распространенными подклассами AGN, а такие галактики, как MCG-01 24 014, характеризуются близостью и сбалансированной светимостью между центральным AGN и галактикой-хозяином. Сложность Вселенной раскрывается дальше: сейфертовские галактики делятся на Тип-1 и Тип-2, причем последние отличаются наличием «запрещенных» эмиссионных линий в спектрах.

«Запрещенные» эмиссионные линии противоречат ожиданиям квантовой физики, бросая вызов земным предположениям. В космическом театре галактического ядра MCG-01 24 014, где господствует энергия, появляются эти «запрещенные» огни, завораживая астрономов и раздвигая границы нашего понимания.