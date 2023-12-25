В Kaspersky рассказали, какие телефоны взламывают чаще

Устройства, работающие на устаревших версиях операционной системы Android, представляют больший интерес для хакеров, чем остальные гаджеты, из-за их широкого распространения по всему миру. Об этом сообщил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в интервью РИА Новости.

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Он отметил, что статистика по количеству пользователей с 2009 по 2023 год показывает, что Android обогнал iOS по популярности в 2012 году и достиг максимальной базы пользователей примерно в 2018 году, удерживая лидерство до сегодняшнего дня. Это делает ОС Android более привлекательной для злоумышленников, так как количество потенциальных жертв значительно выше.

Галов объяснил, что на рынке существует спрос на бюджетные устройства, которые выпускаются с устаревшими версиями Android из-за их низких требований к аппаратному обеспечению. В результате в мире существует множество людей, использующих устройства с такими устаревшими версиями ОС, что делает их уязвимыми из-за отсутствия последних обновлений безопасности.

Он также отметил, что еще одной причиной интереса хакеров к устройствам на Android, а не на iOS, является то, что последние обновляются до последних версий ОС быстрее, получая новые функции и патчи безопасности. Эксперт добавил, что значительное количество пользователей все еще использует устаревшие версии Android, что связано с тем, что Apple поддерживает свои устройства дольше, чем производители устройств на Android, что позволяет владельцам гаджетов получать обновления ОС в течение более длительного периода времени.