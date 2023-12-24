Apple выплатит пользователям iPhone по 30 долларов

Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям iPhone, связанную с рекламным спором о функции Family Sharing (Семейный доступ). Компания предоставит пострадавшим пользователям сумму в размере 30 долларов или более. Об этом пишет издание Popular Science.

«Apple урегулировала судебный спор из-за рекламы Family Sharing. В рамках соглашения компания раздаст пострадавшим пользователям по 30 долларов», — говорится в материале издания.

Там добавили, что иск, который был подан против Apple в 2019 году, утверждал, что компания обманула пользователей рекламой Family Sharing. Эта функция позволяет пользователям совместно использовать свои подписки на сервисы Apple и других компаний среди своих близких. Однако не все сторонние сервисы позволяли делиться подписками таким образом, что не было отражено в рекламных материалах Apple.