В Японии раскрыли планы по отправке своего астронавта на Луну

Власти Японии планируют во второй половине 2020-х отправить своего астронавта на Луну в рамках совместной с США программы Artemis.

Как сообщает газета Yomiuri, соответствующее соглашение правительства двух стран могут заключить в январе.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полётов КНР сообщило, что Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.