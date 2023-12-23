ИИ нашли применение в уменьшении травматизма на заводах

Искусственный интеллект (ИИ) меняет представление о безопасности на рабочем месте, становясь переломным моментом в профилактике травматизма, пишет обозреватель HackerNoon. С помощью предиктивной аналитики ИИ анализирует обширные данные, предвидя потенциальные опасности и принимая упреждающие меры.

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Носимые устройства, работающие на базе ИИ, отслеживают физиологические параметры, устраняя эргономические риски и снижая вероятность возникновения проблем с опорно-двигательным аппаратом. Одновременно с этим управляемые ИИ симуляторы и приложения виртуальной реальности (VR) преобразуют обучение безопасности, предлагая погружение в реальные сценарии.

В промышленных условиях системы предиктивного обслуживания на базе ИИ становятся «ангелами-хранителями» в том числе и техники, предвидя поломки и предотвращая несчастные случаи.

Мониторинг в реальном времени с помощью системы наблюдения на основе ИИ обеспечивает быстрое выявление нарушений безопасности или аварийных ситуаций, что позволяет незамедлительно реагировать на них.