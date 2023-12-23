Android-троян Chameleon научился отключать сканеры отпечатков пальцев

И распознавание лиц

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В Сети появилась новая хакерская стратегия. Киберпреступники атакуют Android-смартфоны с помощью банковского трояна Chameleon, который может отключать сканеры отпечатков пальцев и распознавания лица.

Вирус распространяется через сервис Zombinder под видом легитимного установщика мобильного браузера Google Chrome. При попадании на Android 13 и более поздние версии ОС Chameleon тут же генерирует HTML-страницу, которая пытается заставить пользователя выдать доступ к Accessibility services и, как следствие, к специальным возможностям операционной системы.