Ученые отправят «Эйнштейна» с «глазом омара» на поиски черных дыр и сверхновых

Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с Китайской академией наук и Институтом внеземной физики Макса Планка готовит к запуску новый космический телескоп "Эйнштейн". Он оснащен камерой типа "глаз омара" для фиксации рентгеновских лучей, говорится в сообщении на официальном сайте ЕКА.

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Целью исследований аппарата станут рентгеновские всплески, исходящие от черных дыр, столкновений нейтронных звезд и взрывов сверхновых.

Поскольку столкновения нейтронных звезд испускают как рентгеновские лучи, так и гравитационные волны — впервые предсказанные Альбертом Эйнштейном в его общей теории гравитации 1915 года — зонд "Эйнштейн" может помочь детекторам гравитационных волн обнаружить источник этой крошечной ряби в пространстве-времени , которая путешествовала через миллионы или даже миллиарды световых лет.

Оборудование зонда включает в себя два рентгеновских прибора — широкопольный (WXT) и высокочувствительный (EXT) телескопы. WXT имеет очень широкий угол обзора за счет конструкции, напоминающий глаз омара. Омары, в отличие от других животных, воспринимают свет посредством отражения, а не преломления, что дает им поле зрения в 180 градусов.

В WXT использована так называемая "технология микропористой оптики", за счет чего зонд "Эйнштейн" сможет охватить 10% всей небесной сферы за одно изображение. Для создания полной карты космоса аппарату потребуется всего три витка вокруг Земли, что займет около пяти часов.