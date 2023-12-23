NASA показала «Новогоднюю елку» из скопления звезд

NASA пробудило дух скорого праздника, превратив звездное скопление в захватывающую дух новогоднюю елку. Скопление, официально известное как NGC 2264, было окрашено в яркие цвета и стратегически повернуто так, чтобы напоминать культовый символ праздника.

© NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J.Major

На этом потрясающем составном изображении с мерцающими голубыми и белыми огоньками, полученном рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», видны молодые звезды возрастом от одного до пяти миллионов лет. Зеленый газ, напоминающий ель, изображен с помощью оптических данных телескопа WIYN. Завершают небесное зрелище белые звезды, полученные с помощью двухмикронного обзора All Sky Survey.