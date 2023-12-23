Физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием

Американские исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса смоделировали последствия ядерного удара по опасному для Земли астероиду. Они пришли к выводу, что такой метод может быть эффективен для защиты планеты от угрозы из космоса. Статья опубликована в научном журнале The Planetary Science Journal (TPSJ).

© NASA

Ядерный взрыв в космосе лишен части поражающего эффекта по сравнению с аналогичным событием на Земле, поскольку в безвоздушном пространстве выброс энергии не образует ударной волны.

Как показало моделирование, активация ядерного устройства вызовет высокоэнергетическое рентгеновское излучение, которое испарит большинство материалов на своем пути.

Физики пришли к выводу, что ядерная бомбардировка астероида может быть более эффективной, чем его отклонение за счет кинетического воздействия, то есть, удара по космической скале специальным космическим аппаратом. Ранее подобный метод испытали на практике с помощью зонда DART, который изменил траекторию астероида Диморф.

«Мы взорвем ядерное устройство и либо отклоним астероид, сохранив его целым, но обеспечив контролируемое отталкивание от Земли, либо разрушим астероид, разбив его на маленькие, быстро движущиеся фрагменты, которые также не дойдут до планеты», — объяснила автор исследования, физик Мэри Берки.