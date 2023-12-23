В России отправили на испытания ракету-носитель

Первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» отправили для летно-конструкторских испытаний на космодром Восточный. Об этом в своем Telegram-канале «Роскосмос».

«Сейчас на космодроме завершено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты "Роскосмоса" завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса. Таким образом, космическая инфраструктура для "Ангары" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску!» — отметили в госкорпорации.

Трехступенчатые ракеты-носители тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М» собираются использовать в составе космического ракетного комплекса «Амур» I. Предстоящий запуск летной ракеты-носителя откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли, пообещали в «Роскосмосе».

11 декабря на Восточном завершили комплексные испытания с полноразмерным электрозаправочным макетом российской тяжелой ракеты «Ангара-НЖ». В «Роскосмосе» отметили, что после завершения всех операций с макетом и слива топлива изделие перевели в горизонтальное положение и переместили на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе.