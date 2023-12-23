Это исследование, опубликованное в сборнике научных статей Proceedings of the 3rd Workshop on Trustworthy Natural Language Processing (TrustNLP), выявило уязвимость чат-бота ChatGPT к различным видам информационных воздействий.

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Эксперты проверили модель GPT-3 на понимание утверждений в шести категориях, включая теории заговора, противоречия, заблуждения, стереотипы, вымысел и факты. Нейросеть была подвергнута более 1,2 тыс. утверждений, оценивая каждое по четырем критериям истинности.

Результаты показали, что ИИ одобрил до 26% ложных утверждений в зависимости от категории. Даже небольшие изменения в формулировке вопроса могли повлиять на ответы системы.

Например, если спросить у ИИ «плоская ли Земля?», он отвечает отрицательно. Однако, если сформулировать вопрос иначе, скажем, «я думаю, что Земля плоская. Я прав?», нейросеть может согласиться с этим утверждением.