Аналитики назвали самое популярное приложение среди россиян

Мессенджер Telegram стал оказался лидером среди приложений по количеству сессий. Соответствующий рейтинг составил сервис «Билайн.Аналитика» на основе трафика среди россиян с 1 января по 15 декабря 2023 года.

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На второй позиции по количеству заходов в приложение оказалась социальная сеть «ВКонтакте» — причем чаще всего ей пользовались женщины. Третье место занял сервис YouTube — в него наиболее часто заходили мужчины. Четвертую строчку занял мессенджер WhatsApp* и социальная сеть Instagram*.

— В топ-10 <...> также вошли TikTok, iCloud, «Одноклассники», iTunes, AppStore, — рассказали аналитики.

Наиболее активными пользователями приложений в целом стали москвичи. Второе место в этом списке заняли жители Екатеринбурга, третье — Казани. На четвертой и пятой строчке оказались петербуржцы и краснодарцы. Жители столицы чаще всего заходили в Instagram*.

Люди в возрасте 35-40 лет оказались самыми частыми пользователями приложений, их доля составила 17,9 процента. Вторю строчку заняли россияне в возрасте от 30 до 35 лет, составив 17,5 процента пользователей, третью — люди от 40 до 45 лет, чья доля составляет 16,5 процента, передает данные исследования РИА Новости.

Также исследователи портала «Кино-Театр.Ру» назвал самые популярные фильмы и сериалы среди россиян за 2023 год.