В Билайне узнали, какие соцсети популярны у мужчин и женщин в России

В Билайне провели исследование, чтобы составить портрет пользователей социальных сетей в России

В этом году интересы пользователей в социальных сетях и видеохостингах России претерпели изменения, говорится в исследовании от «Билайн». Так, женщины чаще посещали «ВКонтакте», в то время как мужчины отдавали предпочтение YouTube. Вместе с тем, оба пола активно использовали Telegram, который стал лидером по количеству сессий.

На вершине списка приложений по количеству сессий находится Telegram, за ним следуют «ВКонтакте», YouTube, WhatsApp*и Instagram*. Москва, Екатеринбург, и Казань приводят в зачёте городов с самым высоким уровнем активности в этих приложениях.

Интересно, что Telegram стал фаворитом для обоих полов, в то время как «ВКонтакте» и YouTube оказались в топе у женщин и мужчин соответственно. Возрастной аспект также имеет значение: пользователи от 35 до 40 лет предпочитают Telegram, «ВКонтакте», WhatsApp*, YouTube и Instagram*, в то время как пользователи 18-25 лет активно используют «ВКонтакте», Telegram, YouTube, TikTok и Instagram*.

По трафику пользователей Android больше всего потребляют на YouTube, TikTok, и «ВКонтакте», в то время как пользователи iOS предпочитают «ВКонтакте», YouTube, и Telegram. Ноябрь, апрель, июнь, июль и май выделяются как месяцы с наибольшим количеством потребляемого трафика.